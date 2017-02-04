СК передал материалы на взяточника из «Минэнерго» в суд

Минским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении начальника одного из подразделений филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго».

Как сообщается, должностное лицо было задержано сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД за получение взятки.

Следствием дополнительно выявлен ряд преступлений против интересов службы, совершенных должностным лицом. Используя свое служебное положение, начальник систематически получал незаконные денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов по обеспечению выполнения комплекса работ по электроснабжению строительных объектов, прокладке и подключению кабельной линии без получения технических условий и составления проектно-сметной документации. Действуя из корыстной заинтересованности, давал указания подчиненным составлять заведомо ложные документы технического характера, которые заверял своей подписью.

Общая сумма незаконно полученных им денежных средств в период с мая по сентябрь 2016 года составила 2000 долларов.

Действия обвиняемого квалифицированы как получение взятки, совершенное повторно, и служебный подлог. Мера пресечения с момента его задержания не изменялась, он находится под стражей.

Следствием наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 100 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд.