Беларусь за два года приняла из Украины 170 тысяч человек
ЕЖЕДНЕВНИК, 03 февраля 2017
За два последних года Беларусь приняла из Украины 170 тыс. человек, которые переехали в нашу страну на постоянное местожительство.
Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, страны Восточной Европы постоянно жалуются и стонут по поводу того, что им нужно принять какое-то количество сирийских беженцов.
"Я смотрю на них и мне их жалко. Мы за два года 170 тыс. человек приняли с Украины, и не только с Украины", - заявил глава белорусского государства.
По мнению президента Беларуси, такое поведение стран, находящиеся в одном союзе, совершенно непонятно. тем более речь идет не о каких-то бедных странах. Беларусь же, напротив, открыта для всех.
Глава государства отметил, что стабильность в стране является главным фактором, почему к нам едут люди из Украины, которые находят здесь не только свой новый дом, но и хорошие условия жизни.
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