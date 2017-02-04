Президент потребовал пересмотреть школьную программу и учить детей жить
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 февраля 2017
АА
Александр Лукашенко заявил, что школьная программа в Беларуси перегружена, так много лишнего, а вот действительно нужного не хватает.
Как сказал глава государства, комментируя вопрос об отмене шестого дня обучения в школах, белорусские школьники сегодня сильно перегружены. При том, что даже взрослые работают по пять дней в неделю, школьники учились шесть дней и в воскресенье не могли отдохнуть, так как им нужно было готовить уроки на понедельник. По мнению главы государства, это слишком тяжело для детей. Поэтому он и принял решение отменить шестидневку в школах.
"Я почувствовал это на собственной шкуре", - заявил Александр Лукашенко, имея ввиду обучение своего младшего сына Николая.
По мнению президента, его сын и другие школьники сегодня учат многое из того, что им не нужно и что явно лишнее.
"Даже он уже понимает, что ему нужно, а что нет", - возмутился президент. Однако этого не могут понять, ответственные чиновники. В результате взрослые молодые люди, когда женятся даже не могут отличить молотка от топора и совершенно не подготовлены к жизни. Зато их пичкают тем, что вообще в жизни не нужно и не пригодится никогда. Именно поэтому, считает глава государства, в ближайшее время школьная программа будет кардинально переработана.
"Работаем над системой 0образования, мы ее отрегулирует. Хотел бы получить помощь от нашего ректорского корпуса, хотя многие уже засиделись", - сказал президент.
По сравнению с 2015 годом на 2% стало больше земельных участков, принадлежащих на праве собственности гражданам и на 9% – на праве собственности юридическим лицам, сообщила пресс-служба Национального кадастрового агентства.
КГК во всех проверенных учреждениях и организациях района, включая Кобринский райисполком и его подразделения, выявлены нарушения законодательства о бюджете, о государственных закупках, о недрах и земле, об архитектурной и строительной деятельности.
КГБ при получении взятки в размере 2 тыс. долларов задержан с поличным начальник Могилевского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Василий Иваницкий.
По материалам следствия, 56-летний бывший руководитель унитарного предприятия с марта по декабрь 2015 года неправомерно привлекал работников структурных подразделений и технику для строительства частного дома на земельном участке своих родных.
Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.
Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии.