Таможенники изъяли крупную партию анаболиков

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь крупной партии анаболических стероидов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Фото Брестской таможни
Гражданин Украины следовал на территорию Евразийского экономического союза в качестве пассажира автомобиля Opel Vivaro через республиканский пункт таможенного оформления "Мокраны". При пересечении границы житель Харькова заявил об отсутствии у него товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.
"При проведении таможенного контроля среди вещей пассажира в салоне транспортного средства таможенники обнаружили 713 упаковок фармакологических препаратов. В них находилось около 1,5 тыс. ампул с инъекционными жидкостями анаболических стероидов различных наименований, предназначенных для наращивания мышечной массы, увеличения веса, силовых качеств и выносливости спортсменов", - рассказали в пресс-службе.
По предварительной оценке, общая стоимость медпрепаратов составила свыше 57 тыс рублей. Подлежавший декларированию товар изъят таможней до решения суда. В отношении гражданина начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.
По сравнению с 2015 годом на 2% стало больше земельных участков, принадлежащих на праве собственности гражданам и на 9% – на праве собственности юридическим лицам, сообщила пресс-служба Национального кадастрового агентства.
КГК во всех проверенных учреждениях и организациях района, включая Кобринский райисполком и его подразделения, выявлены нарушения законодательства о бюджете, о государственных закупках, о недрах и земле, об архитектурной и строительной деятельности.
КГБ при получении взятки в размере 2 тыс. долларов задержан с поличным начальник Могилевского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Василий Иваницкий.
По материалам следствия, 56-летний бывший руководитель унитарного предприятия с марта по декабрь 2015 года неправомерно привлекал работников структурных подразделений и технику для строительства частного дома на земельном участке своих родных.
Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии.