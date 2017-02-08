Компания «Бимтэк»: качественная продукция 3М в Беларуси

ЧТУП «Бимтэк» представляет собой официального дистрибьютора известной производственной компании 3М и занимается поставками товаров от производителя в Республике Беларусь.

Фирма осуществляет продажу высококачественных изоляционных и электротехнических материалов. В ассортименте предприятия представлен скотч клейкая лента, амортизаторы и системы крепления, самоклеящиеся застежки и клей, а также многое другое. Компания сотрудничает как с розничными торговыми предприятиями, так и с оптовыми заказчиками.

Ассортимент продукции 3М

Фирма «Бимтэк» выполняет реализацию качественных и безопасных материалов, подходящих для электромонтажа и осуществления многих иных рабочих операций. Внушительный товарный ассортимент, представленный вниманию клиентов предприятия, позволяет подобрать необходимую продукцию по наиболее доступным ценам. Качественная лента монтажная, скотч и крепежные системы Command, амортизаторы Bumpon, застежки-самоклейки Dual Lock, специальные средства защиты и разнообразные электротехнические продукты – все это имеется в каталоге компании.

Внушительный выбор качественных и надежных товаров от известного производителя 3М позволяет остановить свой выбор на наиболее подходящих электротехнических изделиях. Такая продукция используется в устранении аварийных ситуаций или с целью создания соответствующего аварийного запаса. Позволяющие осуществлять монтажные и иные типы работ, такие товары значительно упрощают выполнение тех или иных задач.

Особенности сотрудничества с компанией

ЧТУП «Бимтэк» сотрудничает с оптовыми компаниями, розничными магазинами и частными предпринимателями, занимающимися продажей соответствующего оборудования и сопутствующих товаров. Выгодные условия оптовой закупки продукции, предлагаемые данной компанией, делают обращение к ее услугам максимально удобным и эффективным.

Официальный импортер и дистрибьютор товаров от производителя 3М, компания «Бимтэк» предлагает всем клиентам из Беларуси лучшие цены на весь представленный ассортимент электротехнической и монтажной продукции. Прямое сотрудничество с данной фирмой, исключающее каких-либо посредников, позволяет приобретать качественные и надежные товары по выгодным оптовым ценам. При необходимости предприятие может оказывать своим клиентам помощь в использовании торгово-выставочного оборудования и соответствующих рекламных материалов.