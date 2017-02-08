Стоматологическая клиника «АРТ-ДЕНТ»: профессиональная стоматология в Минске по доступным ценам!

Забота о здоровье зубов актуальна для каждого человека. Даже если ничего не беспокоит, посещать стоматолога следует не реже 1 раза в полугодие.

В случае же острой боли откладывать визит к врачу недопустимо. При этом очень важно обратиться в клинику, где можно качественно и безопасно вылечить зубы и специалистам которой можно доверять.

«АРТ-ДЕНТ» – это инновационная стоматология в Минске, предлагающая квалифицированную стоматологическую помощь взрослым и маленьким пациентам. С самого начала своей деятельности позиционирует себя как семейная клиника, в которой можно проходить профилактический осмотр, своевременно лечить любые стоматологические заболевания, а также решать проблемы эстетики улыбки. Специалисты клиники работают по принципу постоянного взаимодействия с пациентами, начиная с первого посещения и в течение всего периода обслуживания, и становятся настоящими семейными стоматологами, которым доверяют!

Преимущества стоматологической клиники «АРТ-ДЕНТ»

- Полный спектр стоматологических услуг, включая рентгенодиагностику. Клиника располагает современным стоматологическим оборудованием и штатом врачей-стоматологов всех специальностей, что позволяет проводить все виды эстетического, терапевтического, ортопедического и хирургического лечения, а также профессиональную гигиену полости рта.

- Высочайшее качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому пациенту. Лечение без боли и страха в уютной и доброжелательной атмосфере – это безусловное правило повседневной работы врачей-стоматологов. Система полного сопровождения позволяет выстроить доверительные взаимоотношения с пациентами и проводить лечение с максимальным комфортом. Особая забота и внимание уделяется маленьким пациентам, которые приходят на лечение в клинику с улыбкой и удовольствием.

- Гарантия безопасности и эффективности лечения. Безукоризненное соблюдение противоэпидемического режима, самые современные материалы и оборудование от ведущих европейских производителей и профессиональная работа опытных врачей-стоматологов – это залог успешного и качественного лечения. На некоторые виды лечения распространяется гарантия клиники, что позволяет бесплатно решить возникшие в ходе гарантийного срока проблемы с зубами.

Как известно, цены на стоматологические услуги в Минске разнятся в широких пределах. Стоимость лечения в клинике «АРТ-ДЕНТ» приятно удивит каждого: только объективные цены на все виды стоматологических услуг ниже среднерыночных. Также в клинике оказывают услуги по страховым полисам компаний. Рассчитать стоимость лечения можно в ходе бесплатной первичной консультации у стоматолога, пройти которую специалисты клиники предлагают в любой день недели и в удобное время!