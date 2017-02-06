Военные Беларуси и России обсудят совместные мероприятия

Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе официального визита в Минск, который пройдет с 6 по 9 февраля, обсудит с белорусскими коллегами вопросы военного сотрудничества.

"В ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций вооруженных сил Беларуси (ССО ВС РБ) обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества. На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года", пишет Интерфакс.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО Вооруженных сил Беларуси предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.

"В целом, в 2017 году около 1000 российских десантников будут принимать участие в совместных в тактических, командно-штабных, тактико-специальных, антитеррористических и специальных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами Российской Федерации", - отметили в Минобороны России.

