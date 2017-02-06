Жарко пообещал изменить школьную программу к новому учебному году
Общество
06 февраля 2017
АА
Школьная программа будет переработана к новому учебному году, заявил в программе «Контуры» телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
фото: belta.by
«Работа над школьной программой идет постоянно. При общении с преподавателями, с учителями школ, с родителями все признаются, что школьная программа перегружена и требует доработки. Мной дано поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, опытных руководителей институтов. Аккумулировать все должен Национальный институт образования. В рабочие группы входят и учителя из регионов, и из сельских школ. К новому учебному году учебная программа будет переработана», - сказал Василий Жарко. пишет БЕЛТА.
Громкое дело, обвиняемыми по которому проходят бывшие руководители ГПО "Минскстрой", грозит превратиться в пустышку. Обвинение схватилось за соломинку и попросило у суда перерыв на сбор дополнительных доказательств.
Уже много лет принимаются различные указы, постановления и иные документы о городах- спутниках. Но они никак не меняют реальность – города, названные спутниками, не получают финансирование и не развиваются.
По сравнению с 2015 годом на 2% стало больше земельных участков, принадлежащих на праве собственности гражданам и на 9% – на праве собственности юридическим лицам, сообщила пресс-служба Национального кадастрового агентства.
КГК во всех проверенных учреждениях и организациях района, включая Кобринский райисполком и его подразделения, выявлены нарушения законодательства о бюджете, о государственных закупках, о недрах и земле, об архитектурной и строительной деятельности.
Громкое дело, обвиняемыми по которому проходят бывшие руководители ГПО "Минскстрой", грозит превратиться в пустышку. Обвинение схватилось за соломинку и попросило у суда перерыв на сбор дополнительных доказательств.