Беларусь примет международную помощь в содействии занятости

Одобрен проект международной технической помощи «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах».

Данный проект техпомощи принят в ряду нескольких проектов, которые правительство одобрило постановлением от 7 февраля 2017 года №101.

Кроме содействия занятости, Беларуси окажут международную помощь в «расширении участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси", а также в установке ветротурбины.

Координировать реализацию проекта по содействию занятости будет Министерство экономики, проекта по расширению участия гражданского общества – Минтруда и соцзащиты, проекта по установке ветротурбины – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.