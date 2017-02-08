Беларусь примет международную помощь в содействии занятости
08 февраля 2017
Одобрен проект международной технической помощи «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах».
фото: abnews.ru
Данный проект техпомощи принят в ряду нескольких проектов, которые правительство одобрило постановлением от 7 февраля 2017 года №101.
Кроме содействия занятости, Беларуси окажут международную помощь в «расширении участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси", а также в установке ветротурбины.
Координировать реализацию проекта по содействию занятости будет Министерство экономики, проекта по расширению участия гражданского общества – Минтруда и соцзащиты, проекта по установке ветротурбины – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
-
Представители Международной финансовой корпорации прибыли с визитом в Гродно, чтобы рассмотреть возможность участия в проекте строительства онкоцентра.
-
В прошлом году в отделы занятости обратилось меньше человек, чем годом ранее. Понизилась также регистрация безработными.
-
Те, кто не работал в 2015 году, должны профинансировать госрасходы до 20 февраля 2017 года. Пока сбор внес только каждый десятый из получивших письма от налоговой.
-
Так прошла совместная отработка ситуации армейскими медиками и ВВС и войск противовоздушной обороны.
-
Суд Партизанского района Минска приговорил минчанина Кирилла Филипчика, дрифтовавшего возле монумента Победы к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
-
В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков. В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции. Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия.
-
Два парня и молодая девушка обрабатывали в Минске пьющих и одиноких владельцев квартир, чтобы завладеть их квадратами.
-
Сотрудники Гродненской региональной таможни в легковом автомобиле обнаружили 114 бутылок с алкогольными напитками различных наименований.
-
Финансовая милиция Барановичского района провела оперативную разработку "тунеядца", который официально нигде не работал 15 лет, но имел стабильный доход.
-
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Слуцка, обвиняемого в хищении денежных средств путем изменения компьютерной информации.
-
ГП "Минсктранс" ищет арендатора для автовокзала "Восточный". Объект выставлялся на аукцион, но оказался невостребованным.
-
Министерство здравоохранения не разрешило открывать в стране аптеки-дискаунтеры, посчитав данный формат торговли недостоверной рекламой, вводящей потребителей в заблуждение.
-
Министерство здравоохранения обязало белорусские аптеки предоставлять приоритетные места в витринах аптек для отечественных лекарств. Соответствующее письмо разослано всех торговым точкам.
-
Правительство приняло решение законсервировать незаконченное строительство нового административно-технического блока Минской центральной таможни.
-
Морозную и малооблачную погоду обещают синоптики на этой неделе, а при низкой температуре - интересные оптические явления.
-
Об этом сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
-
Министр информации Лилия Ананич рассказала, что, по данным Центра социологических и политических исследований БГУ, доверие белорусов к национальным СМИ выше, чем к зарубежным.
-
Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе официального визита в Минск, который пройдет с 6 по 9 февраля, обсудит с белорусскими коллегами вопросы военного сотрудничества.
-
Новые санитарные нормы будут утверждены в Беларуси в ближайшее время, заявил 5 февраля в программе "Контуры" телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Василий Жарко.
-
Школьная программа будет переработана к новому учебному году, заявил в программе «Контуры» телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
-
Суд Партизанского района Минска приговорил минчанина Кирилла Филипчика, дрифтовавшего возле монумента Победы к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
-
Проанализировав сделки с продажей столичных квартир в 2016 году, "Ежедневник" составил топ-10 самых дорогих улиц белорусской столицы, где стоимость одного квадратного метра оказалась самой высокой.
-
В Беларуси в 2016 году было убито в три раза больше волков, чем изымалось в предыдущие годы.
-
В Реестр субъектов туристической деятельности внесено уже 515 компаний
Директор турагентства Витебска предстанет перед судом под обвинению в мошенничестве и хищениях
Всемирная туристская организация поддержала решение Беларуси ввести пятидневный безвизовый режим
На стенде Беларуси в рамках XXIV Международной книжной выставки-ярмарки воссоздали печатный станок Франциска Скорины.
-
-
В 2017 году мониторы с расписанием движения появятся на всех остановках по проспектам Дзержинского, Притыцкого и Партизанском.
-
Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
-
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-