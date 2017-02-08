Все меньше белорусов обращаются к государству за работой
Общество
08 февраля 2017
АА
В прошлом году в отделы занятости обратилось меньше человек, чем годом ранее. Понизилась также регистрация безработными.
В прошлом году в отделы занятости за работой пришли 239,2 тыс. человек. Это на 4,6% меньше, чем годом ранее, сообщает Минтруда и соцзащиты.
Безработными зарегистрировались 167,6 тыс. человек. Всего в стране насчитывалось 211 тыс. безработных, работу нашли 159,8 тыс. При этом на бирже труда было зарегистрировано всего 35,3 тыс. безработных.
В Минтруда заявили, что спрос на рабочую силу в 2016 году повысился. Поступило на 36 тыс. вакансий больше, чем годом ранее. При этом немного снизился удельный вес рабочих специальностей – с 50,9% до 48,5%.
Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,5 до 1 безработного на одну вакансию.
По информации министерства, среди безработных больше всего было мужчин (23,3 тыс., или 66%). Средний возраст безработного в 2016 году составил 31,5 года.
Что касается образования, большинство безработных окончило профессионально-технические учреждения (32,5%), далее идет общее среднее (29,9%), среднее специальное и высшее (14,3% и 14,2%).
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