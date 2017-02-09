Бизнесмену Кныровичу предъявлено обвинение в неуплате налогов

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси предъявил обвинение белорусскому бизнесмену Александру Кныровичу в неуплате налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, сообщил Sputnik официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

Кнырович был задержан в январе 2017 года, вместе с ним под стражу в СИЗО КГБ поместили 10 человек — сотрудников не только компании "СарматТермо-Инжиниринг", принадлежащей бизнесмену, но и ряда государственных организаций. В конце января Кныровичу продлили срок пребывания в СИЗО КГБ.

"Кныровичу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК", — сказал Побяржин. Официальный представитель КГБ отметил, что всем фигурантам "списка Кныровича" также предъявлены обвинения и прокурор продлил им содержание под стражей. По словам Побяржина, заместителю Кныровича Поповскому предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 431 "Дача взяток", второму его заму Максимову обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 243 "уклонение от уплаты налогов" и ч. 2 ст. 431 "Дача взяток" Уголовного кодекса Беларуси.

В "списке Кныровича" находятся несколько руководителей госорганизаций, им предъявлены обвинения — Журу (ГУПП "Березовское ЖКХ") предъявлено обвинение ч. 1 ст. 430 "Получение взятки", Клецу (РУП "Брестэнерго") по ч. 2 ст. 430 "Получение взятки", Стишеноку (КПУП "Гомельоблтеплосети") по ч.2 ст430 "Получение взятки", брокеру Колтунову (директор ООО "Аншанс Плюс") по ч. 1 ст. 430 "Получение взятки", Даниловичу (УПТК КУП "Брестжилстрой") по ч. 2 ст. 243 "Неуплата налогов", Авдейчуку по ч. 1 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Все они находятся в СИЗО КГБ, следствие продолжается, сказал Побяржин.