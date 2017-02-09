Девять человек отказались проходить альтернативную воинскую службу

По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси к прохождению альтернативной службы приступил 51 человек.

Как отмечается, первые «бойцы-альтернативщики» прибыли к месту службы в декабре прошлого года, пишет БЕЛТА. Всего для 60 граждан по решению призывных комиссий воинская служба заменена на альтернативную, однако девять человек отказались от ее прохождения.

Согласно законодательству Минтруда и соцзащиты определяет организацию, в которой гражданин будет проходить альтернативную службу, а также день убытия гражданина к месту ее прохождения.

В основном альтернативщики направлены в больницы, дома-интернаты, организации жилищно-коммунального хозяйства и лесхозы.

Ожидается, что в 2017 году состоится мониторинг практики применения норм закона об альтернативной службе и подзаконных актов. При необходимости будут внесены предложения по корректировке действующего законодательства.

Сроки альтернативной службы для не имеющих высшего образования составляет 36 месяцев, для граждан с высшим образованием — 24 месяца.