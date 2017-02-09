Девять человек отказались проходить альтернативную воинскую службу
Общество
09 февраля 2017
АА
По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси к прохождению альтернативной службы приступил 51 человек.
фото: tut.by
Как отмечается, первые «бойцы-альтернативщики» прибыли к месту службы в декабре прошлого года, пишет БЕЛТА. Всего для 60 граждан по решению призывных комиссий воинская служба заменена на альтернативную, однако девять человек отказались от ее прохождения.
Согласно законодательству Минтруда и соцзащиты определяет организацию, в которой гражданин будет проходить альтернативную службу, а также день убытия гражданина к месту ее прохождения.
В основном альтернативщики направлены в больницы, дома-интернаты, организации жилищно-коммунального хозяйства и лесхозы.
Ожидается, что в 2017 году состоится мониторинг практики применения норм закона об альтернативной службе и подзаконных актов. При необходимости будут внесены предложения по корректировке действующего законодательства.
Сроки альтернативной службы для не имеющих высшего образования составляет 36 месяцев, для граждан с высшим образованием — 24 месяца.
Прокуратурой Витебской области в ходе проверки выявлены нарушения порядка проведения процедур государственных закупок в различных районах региона, что является правонарушениями, создающими условия для коррупции.
Сотрудники Брестской таможни пресекли деятельность международной преступной группы, участники которой занимались ввозом в Беларусь и дальнейшим сбытом особо опасных наркотических средств и психотропных веществ.
Суд Партизанского района Минска приговорил минчанина Кирилла Филипчика, дрифтовавшего возле монумента Победы к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков. В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции. Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия.
Прокуратурой Витебской области в ходе проверки выявлены нарушения порядка проведения процедур государственных закупок в различных районах региона, что является правонарушениями, создающими условия для коррупции.