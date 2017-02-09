МЧС больше не будет проверять малый и средний бизнес
Общество
09 февраля 2017
АА
МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.
фото: belta.by
"Мы уже запретили полностью проверку объектов малого и среднего бизнеса. Сегодня поставлена задача оперативно завершить проверки объектов, которые включены в координационный план", - сказал Владимир Ващенко. В поле зрения останутся взрывопожароопасные объекты, места с массовым проживанием людей - больницы, общежития, школы, детские сады, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Ващенко подчеркнул, что МЧС готово оказывать помощь руководителям объектов в наведении порядка, консультировать, проводить обучение, разъяснительную работу. Как и прежде министерство будет реагировать на обращения граждан. Ведется работа по сокращению работников надзора.
"По окончании прошлого года мы почти треть работников сократили. Высвободившиеся ресурсы будем направлять на разъяснительную работу, проведение занятий, всевозможных акций, в первую очередь направленных на формирование безопасности культуры жизнедеятельности в нашем обществе", - отметил министр.
Сотрудники будут посещать семьи с детьми, престарелыми гражданами, чтобы оказать им помощь, проводить разъяснительную работу, а также доводить до школьников, студентов, рабочих информацию о том, к чему приводит беспечность. Министерство последовательно ведет работу по оптимизации требований нормативных документов в области пожарной и промышленной безопасности, их совершенствованию, приведению к реальной жизни.
"Мы уже сократили, оптимизировали более половины действующих требований технических нормативно-правовых актов, сегодня работа эта продолжается. В работе более 10 технических нормативно-правовых актов, которые оптимизируется. Мы планируем свести их в единый документ, как это сделали в 2014 году с правилами пожарной безопасности, когда 34 действующих правил были сведены в единый документ", - отметил министр.
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