В Беларуси возможны сбои в работе банковских карточек
Общество
09 февраля 2017
АА
Банковские карточки могут не работать ночью 12 февраля.
фото: gorka.by
Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр".
С 2.00 до 6.00 будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,6 млн карточек, к нему подключены 70,5 тыс. организаций торговли и сервиса, 111,6 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и 2,8 тыс. инфокиосков.
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