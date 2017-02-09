В Международном индексе исследовательских центров упоминается 21 think tanks из Беларуси
Общество
09 февраля 2017
АА
Университет Пенсильвании опубликовал Международный рейтинг «фабрик мысли» (think tanks) 2016 Global Go To Think Tank Index. Беларусь в отчете упоминается лишь дважды.
Также в рейтинге, составленном Университетом Пенсильвании, приводятся данные о том, что в нашей стране работает 21 аналитический центр, пишет Thinktanks.by.
Первый публичный отчёт этой серии, «2008 Global Go To Think Tank Index», был опубликован в начале 2009 года. Постоянной целью данной работы является осмысление роли, которую «фабрики мысли» играют в правительствах и гражданских обществах. Используя эти знания, организаторы надеются помочь в повышении потенциала и эффективности аналитических центров по всему миру.
Методология исследования совершенствовалась на протяжении 9 лет существования проекта. В 2016 году информация о рейтинге и призыв номинировать аналитические центры была направлена в более 6 500 организаций, а также 7 500 представителям государственных и частных донорских организаций, политикам и журналистам со всего мира. Центры, получившие 10 и более номинаций, вошли в перечень для ранжирования приглашенными экспертами. И наконец, по результатам ранжирования были составлены списки финалистов, из которых специально сформированные экспертные панели и выбирали победителей. Выбор производился на основании 28 критериев, разработанных в рамках программы TTCSP (Think Tanks and Civil Societies Program) Университета Пенсильвании.
В первом отчете сообщалось о наличии в Беларуси 12 «фабрик мысли». При этом в «длинном листе», куда вошли организации, получившие как минимум 2 номинации экспертов, фигурировали Институт приватизации и менеджмента и Научно-исследовательский центр Мизеса. Однако уже в отчете за 2009 год белорусские аналитические центры не конкретизируются.
Информация о наличии в Беларуси 12 аналитических центров неизменно фигурировала в отчетах Global Go To Think Tank Index вплоть до 2015 года, когда эта цифра увеличилась до 21. Этот же количество указано и в последнем документе. Однако какие именно наши «фабрики мысли» попали в базу данных проекта, содержащую более 6 500 аналитических центров, по-прежнему не поясняется. В настоящее время на сайте TTCSP идет сбор и обновление информации в базе данных.
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