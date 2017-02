В Международном индексе исследовательских центров упоминается 21 think tanks из Беларуси

Университет Пенсильвании опубликовал Международный рейтинг «фабрик мысли» (think tanks) 2016 Global Go To Think Tank Index. Беларусь в отчете упоминается лишь дважды.

Также в рейтинге, составленном Университетом Пенсильвании, приводятся данные о том, что в нашей стране работает 21 аналитический центр, пишет Thinktanks.by.

Первый публичный отчёт этой серии, «2008 Global Go To Think Tank Index», был опубликован в начале 2009 года. Постоянной целью данной работы является осмысление роли, которую «фабрики мысли» играют в правительствах и гражданских обществах. Используя эти знания, организаторы надеются помочь в повышении потенциала и эффективности аналитических центров по всему миру.

Методология исследования совершенствовалась на протяжении 9 лет существования проекта. В 2016 году информация о рейтинге и призыв номинировать аналитические центры была направлена в более 6 500 организаций, а также 7 500 представителям государственных и частных донорских организаций, политикам и журналистам со всего мира. Центры, получившие 10 и более номинаций, вошли в перечень для ранжирования приглашенными экспертами. И наконец, по результатам ранжирования были составлены списки финалистов, из которых специально сформированные экспертные панели и выбирали победителей. Выбор производился на основании 28 критериев, разработанных в рамках программы TTCSP (Think Tanks and Civil Societies Program) Университета Пенсильвании.

В первом отчете сообщалось о наличии в Беларуси 12 «фабрик мысли». При этом в «длинном листе», куда вошли организации, получившие как минимум 2 номинации экспертов, фигурировали Институт приватизации и менеджмента и Научно-исследовательский центр Мизеса. Однако уже в отчете за 2009 год белорусские аналитические центры не конкретизируются.

Информация о наличии в Беларуси 12 аналитических центров неизменно фигурировала в отчетах Global Go To Think Tank Index вплоть до 2015 года, когда эта цифра увеличилась до 21. Этот же количество указано и в последнем документе. Однако какие именно наши «фабрики мысли» попали в базу данных проекта, содержащую более 6 500 аналитических центров, по-прежнему не поясняется. В настоящее время на сайте TTCSP идет сбор и обновление информации в базе данных.