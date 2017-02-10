Беларусь усилила радиационный мониторинг после взрыва на французской АЭС
Общество
10 февраля 2017
АА
После взрыва на французской АЭС Фламанвиль в Беларуси усилили радиационный мониторинг, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
фото: online.ua
Сведения о взрыве на АЭС во Франции появились днем 9 февраля. Местные власти сообщили, что угрозы утечки радиоактивных веществ нет.
Тем не менее, белорусские специалисты сделали расчеты возможного распространения продуктов взрыва, если они вдруг попадут в окружающую среду. Расчеты делались на ближайшие дни (9-12 февраля) для воздушных масс на различных высотах — 500, 1500 и 3000 метров. При этом учитывались как реальные, так и прогнозируемые погодные условия. Расчеты свидетельствуют, что продукты взрыва при выбросе в воздух будут распространяться в сторону Атлантического океана. Это не угрожает ситуации в Беларуси.
«В настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено», — информирует Минприроды.
Однако для контроля над ситуацией с 9 февраля система радиационного мониторинга в Беларуси переведена в усиленный режим.
Прокуратурой Витебской области в ходе проверки выявлены нарушения порядка проведения процедур государственных закупок в различных районах региона, что является правонарушениями, создающими условия для коррупции.
Сотрудники Брестской таможни пресекли деятельность международной преступной группы, участники которой занимались ввозом в Беларусь и дальнейшим сбытом особо опасных наркотических средств и психотропных веществ.
Суд Партизанского района Минска приговорил минчанина Кирилла Филипчика, дрифтовавшего возле монумента Победы к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков. В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции. Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия.
Прокуратурой Витебской области в ходе проверки выявлены нарушения порядка проведения процедур государственных закупок в различных районах региона, что является правонарушениями, создающими условия для коррупции.