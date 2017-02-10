Беларусь усилила радиационный мониторинг после взрыва на французской АЭС

После взрыва на французской АЭС Фламанвиль в Беларуси усилили радиационный мониторинг, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сведения о взрыве на АЭС во Франции появились днем 9 февраля. Местные власти сообщили, что угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

Тем не менее, белорусские специалисты сделали расчеты возможного распространения продуктов взрыва, если они вдруг попадут в окружающую среду. Расчеты делались на ближайшие дни (9-12 февраля) для воздушных масс на различных высотах — 500, 1500 и 3000 метров. При этом учитывались как реальные, так и прогнозируемые погодные условия. Расчеты свидетельствуют, что продукты взрыва при выбросе в воздух будут распространяться в сторону Атлантического океана. Это не угрожает ситуации в Беларуси.

«В настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено», — информирует Минприроды.

Однако для контроля над ситуацией с 9 февраля система радиационного мониторинга в Беларуси переведена в усиленный режим.