Тематические новости

Белорусы, несмотря на угрозу уголовного наказания, продолжают «минировать» метро

Общество

10 февраля 2017

АА

Правоохранители регулярно сообщают о «шутниках», которые или «минируют», или «проносят» в подземку взрывчатые материалы.

Белорусы, несмотря на угрозу уголовного наказания, продолжают «минировать» метро

фото: onliner.by

Очередной такой случай был зафиксирован на станции «Петровщина», сообщили БелаПАН в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Проходя процедуру досмотра, мужчина сообщил, что у него в сумке бомба. Взрывного устройства в сумке не оказалось, а мужчина, как уже стало популярно, просто пошутил. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отметили правоохранители, за 2016 год было зарегистрировано 11 преступлений за заведомо ложное сообщение об опасности.

Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Общество»
Блогеры