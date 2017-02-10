Оплатить проезд можно будет карточкой прямо в электричке
Общество
10 февраля 2017
АА
Разъездные кассиры с платежными терминалами появились в поездах Осиповичи-Пуховичи.
фото: belta.by
Белорусская железная дорога вместе с Беларусбанком запустила пилотный проект по оплате услуг в поездах через мобильные платежные терминалы.
В региональных поездах линий экономкласса на маршруте Осиповичи-Пуховичи появились разъездные кассиры, которые могут принимать оплату за проезд банковскими картами с помощью мобильного терминала. В поезде 658/657 Брест—Витебск точно также можно рассчитаться за постельное белье и другие товары и услуги, передает БЕЛТА.
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Железная дорога в рамках пилотного проекта проверит работу платежных терминалов во время движения, в том числе с учетом качества сотовой связи вдоль железнодорожных путей. Если проект будет признан успешным, то платежные терминалы появятся во всех поездах.
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