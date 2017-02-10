Топ-10 иностранных студентов, обучающихся в Беларуси
ЕЖЕДНЕВНИК, 10 февраля 2017
Более 52% всех иностранных студентов, обучающихся в Беларуси – жители Туркменистана.
Такие данные содержатся в статистическом бюллетене «Образование в Республике Беларусь 2016-2017», который был подготовлен Белстатом.
По официальной статистике, из 15 тысяч 126 иностранных студентов, обучающихся в Беларуси в 2016/2017 учебном году 7 тысяч 911 – представители Туркменистана.
На втором месте среди иностранцев – студенты из России. Их в Беларуси обучается 1 тысяча 594 человека или 10,5% от общего числа иностранных студентов.
На третьей позиции 793 гостя из Исламской Республики Иран. Их 5,2% в общей массе других иностранных студентов.
Четвертое место занимают 759 (5%) представителей Китая. Пятое - 530 (3,5%) граждан Нигерии. Шестое – 446 (2,9%) жителей Азербайджана.
На седьмой строчке студенты из Таджикистана. Их 417 (2,8%) человек.
Казахстан, приславший в Беларусь на обучение 302 студента (2%), занимает восьмую позицию.
Девятое место у 285-ти (1,9%) студентов из Ливана.
А вот 10 место – у соседей из Украины. В Беларуси обучается 283 (1,9%) студента из этой страны.
Также в Беларуси получают высшее образование граждане Ирака, Литвы, Турции и Сирии.
Отметим, что численность студентов – иностранных граждан, составляет 4,8% к общей численности обучающихся в наших вузах студентов. В 2010/2011 учебном году данный показатель составлял 2,1%.
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