В 2016 году в Беларуси появилось 116 новых общественных объединений
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
11 февраля 2017
АА
За 2016 год в республике зарегистрировано 2 новых республиканских профсоюза, 116 новых общественных объединений, 4 союза общественных объединений и 16 новых фондов.
Кроме того, зарегистрировано (поставлено на учет) 22 оргструктуры политических партий, 1033 оргструктуры профсоюзов и 1148 оргструктур общественных объединений.
Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции, по состоянию на 1 января 2017 года в республике зарегистрировано 15 политических партий и 1145 партийных организаций, 31 профессиональный союз (27 республиканских профсоюзов, 1 территориальный профсоюз и 3 профсоюза в организациях) и 23303 профсоюзные организации, 2731 общественное объединение, из них 221 международное, 730 республиканских и 1780 местных. Зарегистрировано (поставлено на учет) 42094 организационные структуры общественных объединений. Зарегистрировано 36 союзов (ассоциаций) общественных объединений, 172 фонда (16 международных, 6 республиканских и 150 местных), 7 республиканских государственно-общественных объединений.
По сравнению с 2015 годом общее количество зарегистрированных общественных объединений увеличилось на 2,5% (с 2665 на 1 января 2016 года до 2731 на 1 января 2017 года). Количество зарегистрированных фондов увеличилось на 4,9% (с 164 на 1 января 2016 года до 172 на 1 января 2017 года).
По направлениям деятельности зарегистрированы в Беларусь общественные объединения: физкультурно-спортивные – 745; благотворительные – 389; молодежные – 320, в том числе детские – 26; просветительские, культурно-досуговые, воспитательные – 232; граждан, относящих себя к национальным меньшинствам – 113; инвалидов войны и труда, ветеранов – 93; научно-технические – 85; сторонников охраны природы, памятников истории, культуры – 80; творческие – 53; женские – 32 и другие.
Строительство автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в Беларуси будет продолжено, заявил в программе "Надо разобраться" на телеканале ОНТ первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.
Постановлением Совета министров от 09.02.2017 №112 утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.
Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких исключений. По словам литовского министра энергетики, в этом его заверили представители ЕК.
Прокуратурой Витебской области в ходе проверки выявлены нарушения порядка проведения процедур государственных закупок в различных районах региона, что является правонарушениями, создающими условия для коррупции.
Сотрудники Брестской таможни пресекли деятельность международной преступной группы, участники которой занимались ввозом в Беларусь и дальнейшим сбытом особо опасных наркотических средств и психотропных веществ.
Строительство автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в Беларуси будет продолжено, заявил в программе "Надо разобраться" на телеканале ОНТ первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.
Постановлением Совета министров от 09.02.2017 №112 утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.