В 2016 году в Беларуси появилось 116 новых общественных объединений

За 2016 год в республике зарегистрировано 2 новых республиканских профсоюза, 116 новых общественных объединений, 4 союза общественных объединений и 16 новых фондов.

Кроме того, зарегистрировано (поставлено на учет) 22 оргструктуры политических партий, 1033 оргструктуры профсоюзов и 1148 оргструктур общественных объединений.

Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции, по состоянию на 1 января 2017 года в республике зарегистрировано 15 политических партий и 1145 партийных организаций, 31 профессиональный союз (27 республиканских профсоюзов, 1 территориальный профсоюз и 3 профсоюза в организациях) и 23303 профсоюзные организации, 2731 общественное объединение, из них 221 международное, 730 республиканских и 1780 местных. Зарегистрировано (поставлено на учет) 42094 организационные структуры общественных объединений. Зарегистрировано 36 союзов (ассоциаций) общественных объединений, 172 фонда (16 международных, 6 республиканских и 150 местных), 7 республиканских государственно-общественных объединений.

По сравнению с 2015 годом общее количество зарегистрированных общественных объединений увеличилось на 2,5% (с 2665 на 1 января 2016 года до 2731 на 1 января 2017 года). Количество зарегистрированных фондов увеличилось на 4,9% (с 164 на 1 января 2016 года до 172 на 1 января 2017 года).

По направлениям деятельности зарегистрированы в Беларусь общественные объединения: физкультурно-спортивные – 745; благотворительные – 389; молодежные – 320, в том числе детские – 26; просветительские, культурно-досуговые, воспитательные – 232; граждан, относящих себя к национальным меньшинствам – 113; инвалидов войны и труда, ветеранов – 93; научно-технические – 85; сторонников охраны природы, памятников истории, культуры – 80; творческие – 53; женские – 32 и другие.