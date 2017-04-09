Лукашенко проведет совещание по вопросам развития науки

Как сообщила пресс-служба главы государства, планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с выставкой научных и научно-технических достижений, которая проходит в здании Президиума НАН Беларуси.

Свои новейшие разработки представят организации Национальной академии наук, Министерства образования, Министерства промышленности, Минздрава, Государственного военно-промышленного комитета, Министерства обороны, Госкомитета по науке и технологиям, а также инновационных предприятий.

Всего экспозиция состоит из 150 новейших экспонатов, демонстрирующих результаты научных исследований и научно-технические разработки за последние два года.

На совещании президенту доложат о проблемах и перспективах развития белорусской науки, аттестации и подготовке научных кадров высшей квалификации, научном обеспечении отраслей промышленности, роли науки в жизни общества, вкладе вузовской науки в развитие предприятий реального сектора экономики. В мероприятии примут участие более 400 человек, в том числе члены правительства и представители иных республиканских органов госуправления, ученые, руководители и представители учреждений высшего образования, а также ведущих промышленных предприятий страны.