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В 2017 году в Беларуси пересмотрят единство измерений
ЕЖЕДНЕВНИК, 07 апреля 2017
В 2017 году будет пересмотрен закон «Об обеспечении единства измерений», сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.
В рамках ЕАЭС метрологи серьезно поработали и создали целый комплекс документов, касающихся использования результатов измерений одной страны при поставках продукции в другую страну. Ведь любая торговля базируется на взаимных работах и признании результатов измерений.
«Вместе с тем нужно отметить, что принять эти документы следовало бы раньше, что позволило бы избежать многих проблемных зон при применении технических регламентов Таможенного союза», – пояснили в ГКНТ.
Снятию барьеров в торговле также будет способствовать решение вопросов, связанных с референтными лабораториями, разработкой референтных методик выполнения измерений, межлабораторными сличениями.
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