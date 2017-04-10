Бывший министр обороны стал проректором университета МИТСО
10 апреля 2017
Бывший председатель Пограничного комитета Леонид Мальцев, ушедший в отставку по возрасту, стал проректором университета «МИТСО» (ранее — Международный институт трудовых и социальных отношений).
Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердили в самом вузе.
До пенсии Мальцев сменил ряд высших должностей в сфере государственной безопасности: возглавлял Совет безопасности, был министром обороны и председателем Пограничного комитета.
Одновременно с государственной работой, Мальцев успевал делать научную карьеру. В конце 1990-х он стал кандидатом социологических наук с темой «Деятельность органов военного управления по поддержанию и укреплению воинской дисциплины». А в 2004 генерал защитил докторскую по политологии «Стратегия военного строительства в Республике Беларусь в современных условиях».
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