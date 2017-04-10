На этой неделе состоится суд в отношении уволенных замминистра Минтранса и чиновников БелЖД

14 апреля в Минском городском суде начнется процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Евгения Рогачева.

По делу также проходят бывший первый заместитель начальника БелЖД Владимир Михайлюк и заместитель генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислав Лембиевский.

Напомним, Рогачев, Михайлюк и Лембиевский были задержаны в декабре 2015 года. В Следственном комитете, КГБ и МВД информацию о задержании TUT.BY тогда не подтвердили. В пресс-службе правительства отказались сообщить что-либо, кроме факта отставки чиновников.

Больше года о ходе расследования никакой информации не поступало. Лишь за несколько дней до судебного заседания стало известно, что подсудимых обвиняют по статье 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями»: Владимира Михайлюка по ч. 2 и 3, Евгения Рогачева и Владислава Лембиевского — по ч. 3.