В марте Мининформ ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам

В марте 2017 года Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с уведомлением Министерства внутренних дел Беларуси ограничен доступ к «информационному ресурсу, размещенному в доменной зоне .ru, содержащему сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков».

Также на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Могилевского облисполкома ограничен доступ к ряду информационных ресурсов. Доступ к forexoptimum.by, freshforex.org и forex-minsk.net ограничен из-за «размещения ненадлежащей рекламы деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами», к dengi-v-dolg-pod-procenty.ook.by и expresszaem.net — за размещение субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций, ненадлежащей рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц.

Еще к пяти интернет-площадкам в доменных зонах .top, .su и .by ограничен доступ за размещение ненадлежащей рекламы лекарственных средств.