Все шесть россиян из брестского поезда выписаны из больниц Минска
Общество
10 апреля 2017
АА
Граждане России получили травмы легкой степени тяжести после столкновения пассажирского поезда и электрички в ночь на субботу в Москве.
фото: sputnik.by
Шестерых граждан России, пострадавших в результате ДТП с поездом Москва — Брест, уже выписали из минских больниц, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Минздрава Беларуси.
При столкновении белорусского поезда и электрички в Москве пострадали около 50 человек, в том числе и трое белорусов. Шестеро россиян обратились за медицинской помощью после инцидента только в Минске — они были госпитализированы.
"Граждане России получили всю необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больниц. На сегодня в больнице Барановичей еще остается гражданин Беларуси, но завтра его уже планируют выписывать", — рассказали в пресс-службе.
Пострадавшие в результате столкновения поезда и электрички получили травмы легкой степени тяжести — ушибы мягких тканей и закрытые черепно-мозговые травмы (ЧМТ) легкой степени.
Одна из пассажирок получила закрытый перелом костей голени. Инцидент, в результате которого с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, произошел ночью с пятницы на субботу. Расследованием причин происшествия занимается Следственный комитет России.
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