Лукашенко о зарплате «по 500»: «Мы просто приперты к стенке»

Президент заявил, что у государства нет другого выхода, кроме как обеспечить среднюю зарплату в 1 тысячу рублей. «Тогда уже пусть шумят, ходят, кричат».

Александр Лукашенко высказался по поводу отношения людей к власти во время посещения совхоза "Исток" Речицкого района.

«В будущем году такую ситуацию люди не потерпят, и будут правы. Этот год у нас решающий. Если откровенно говорить, мы просто приперты к стенке, нечем будет объяснять», – сказал глава государства по поводу зарплат людей в эфире телеканала ОНТ.

«[Обеспечить] ту зарплату в тысячу рублей, которая определена – у нас выхода просто другого нет. Когда мы поможем людям ее заработать – все, тогда уже пусть шумят, ходят, кричат. Тогда уже они должны шевелиться. Но этот минимум мы должны помочь заработать, другого выхода у нас нет», – заявил президент в разговоре с чиновниками.

Подчеркивая, что люди должны шевелиться сами, президент отметил, что «мы будем подталкивать – и руководители, и правительство», – сказал Александр Лукашенко.

Во время визита на ОАО "Речицадрев" президент обратил внимание, что в Речице насчитывается несколько сотен безработных – менее 1% от трудоспособных граждан, пишет БЕЛТА.

«Но и им надо предложить работу по квалификации. Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась», – отметил глава государства.

Он допустил, что его критикуют за декрет о тунеядстве, однако он считает ненормальным, когда в стране 350 тыс. человек ничего не делают. Среди этих людей –большое количество потенциальных правонарушителей, которые готовы пойти на преступления, чтобы добыть средства на проживание.

«Критиковать – критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать, – убежден он. – Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля».