Смертные казни в мире сократились, в Беларуси – выросли
Общество
11 апреля 2017
АА
В 2016 году применение смертной казни в мире уменьшилось на 37%. В Беларуси же было зафиксировано больше случаев, чем годом ранее.
Podrobnosti.ua
Количество случаев применения смертной казни в мире за 2016 уменьшилось на треть, Китай опережает все остальные страны, вместе взятые, по числу приведенных в исполнение смертных приговоров, говорится во вторник в ежегодном обзоре международной правозащитной организации Amnesty International.
«В 2016 году в мире провели 1 032 казни, что на 37% меньше, чем в 2015 году (1 634)», – говорится в обзоре.
Отмечено, что эта цифра не включает Китай. В пятерку стран с наибольшим количеством случаев применения смертной казни, помимо Китая, вошли Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан.
«В Китае в исполнение было приведено больше смертных приговоров, чем во всех остальных странах мира вместе взятых», – говорится в обзоре.
При этом, отмечают правозащитники, точные данные по Китаю неизвестны ввиду непрозрачности системы раскрытия данных. В созданной для повышения прозрачности электронной базе доступны сведения лишь о единичных случаях применения высшей меры наказания.
Впервые с 2006 года в пятерку не вошли США, при этом в стране было зафиксировано минимальное число казней с 1991 года, отметили правозащитники.
«Всего четыре страны ответственны за 87% всех зафиксированных казней в этом году, а значит, дни смертной казни сочтены», – сказал генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти, слова которого приводят в пресс-службе организации.
Благодаря обнародованию новой информации оказалось, что в Малайзии и Вьетнаме смертная казнь используется гораздо шире, чем предполагалось ранее, сообщают правозащитники.
Уменьшение количества казней главным образом связано с сокращением количества казней в Иране (на 42% с как минимум 977 до минимум 567) и в Пакистане (на 73%, с 326 до 87), в странах Африки южнее Сахары было зафиксировано меньше казней, но количество смертных приговоров более чем удвоилось.
В докладе указывается, что в Европе и Центральной Азии смертная казнь действует только в двух странах: Беларуси и Казахстане.
В 2016 году, пишет организация, в Беларуси суды вынесли четыре смертных приговора. В течение года были казнены как минимум четыре человека. В 2015 году было известно о двух смертных казнях. По имеющейся информации, сейчас смертной казни в Беларуси ожидают еще два человека.
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