В Беларуси 22 апреля пройдет Республиканский субботник

Республиканский субботник в Беларуси в 2017 году пройдет 22 апреля. Эта дата определена постановлением Совета Министров от 11 апреля 2017 года № 270.

Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям рекомендуется на добровольной основе провести республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону, сообщает БЕЛТА.

Денежные средства, заработанные в день республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

Облисполкомы и Минский горисполком перечисляют 50% поступивших денежных средств Министерству финансов. Остальные 50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы государственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, обеспечивающих развитие технического творчества детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 22 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Постановлением также утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению 22 апреля республиканского субботника. Ее возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко.