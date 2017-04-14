Лукашенко выделит на одаренных детей более 818 тысяч рублей

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение "О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, утверждено решение о финансировании расходов данного специального фонда Президента в 2017 году. В частности, на финансирование расходов фонда из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента выделено 818 535 рублей.

Распоряжением утверждено решение совета фонда о поощрении 64 учащихся и студентов – победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов. На их адресную поддержку направлено 88 148 рублей. Принятие данного документа является свидетельством постоянной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов и будет способствовать развитию интеллектуальных способностей одаренной молодежи.