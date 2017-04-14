Лукашенко выделит на одаренных детей более 818 тысяч рублей
ЕЖЕДНЕВНИК, 12 апреля 2017
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение "О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов".
Как сообщили в пресс-службе главы государства, утверждено решение о финансировании расходов данного специального фонда Президента в 2017 году. В частности, на финансирование расходов фонда из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента выделено 818 535 рублей.
Распоряжением утверждено решение совета фонда о поощрении 64 учащихся и студентов – победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов. На их адресную поддержку направлено 88 148 рублей. Принятие данного документа является свидетельством постоянной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов и будет способствовать развитию интеллектуальных способностей одаренной молодежи.
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