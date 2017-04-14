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Лукашенко выделит на одаренных детей более 818 тысяч рублей

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 12 апреля 2017

АА

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение "О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов".

Лукашенко выделит на одаренных детей более 818 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе главы государства, утверждено решение о финансировании расходов данного специального фонда Президента в 2017 году. В частности, на финансирование расходов фонда из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента выделено 818 535 рублей.

Распоряжением утверждено решение совета фонда о поощрении 64 учащихся и студентов – победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов. На их адресную поддержку направлено 88 148  рублей. Принятие данного документа является свидетельством постоянной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов и будет способствовать развитию интеллектуальных способностей одаренной молодежи.

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