За первый квартал 2017 года в Беларуси выявлено более 51,8 тысяч нарушений охраны труда

Как сообщили БЕЛТА в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, мобильные группы провели в первом квартале нынешнего года свыше 4 тыс. обследований организаций АПК, стройкомплекса и других сфер деятельности. По их результатам в местные исполнительные и распорядительные органы для принятия мер реагирования направлено более 1,5 тыс. информаций о нарушениях требований безопасности, в территориальные органы прокуратуры – свыше 700. Вопросы соблюдения законодательства об охране труда рассмотрены на 135 заседаниях исполкомов.

В текущем году наибольшую активность проявили мобильные группы, созданные в Могилевской области (проведено 341 обследование организаций АПК и 261 обследование организаций, выполняющих строительные и строительно-монтажные работы). В настоящее время в АПК, строительстве и иных сферах деятельности работает 169 мобильных групп. Как уже сообщалось, Департамент госинспекции труда инициировал создание мобильных групп во всех районах республики в 2005 году для оперативного оказания руководителям и специалистам АПК помощи в обеспечении безопасности труда во время массовых механизированных сельхозработ.

Поскольку группы продемонстрировали высокую эффективность в профилактике нарушений законодательства об охране труда и предупреждении несчастных случаев на производстве, в мае 2010 года они были созданы в помощь руководителям и специалистам организаций строительной отрасли, а позже – и иных сферах деятельности. В 2015 году разработаны и направлены облисполкомам и Мингорисполкому рекомендации по организации работы мобильных групп по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда в организациях всех сфер деятельности. Более 240,3 тыс. нарушений охраны труда выявили мобильные группы за 2016 год в организациях страны.