Генпрокуратура направила в госорганы требование об активизации борьбы с коррупцией

Генеральной прокуратурой в Совет министров, областные и Минский городской исполнительные комитеты направлено письмо с требованием об активизации деятельности по профилактике коррупции.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в Беларуси в 2016 году учтено 1 593 коррупционных преступления (в 2015 году – 1 603). Рост числа выявленных коррупционных преступлений отмечен в Гродненской и Минской областях. Увеличилось количество учтенных фактов получения взяток (с 542 до 713), незаконного участия в предпринимательской деятельности (с 1 до 3), бездействия должностного лица (с 6 до 15).

Сократилось число хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (с 572 до 498), злоупотреблений властью или служебными полномочиями (с 188 до 175), превышений власти или служебных полномочий (с 132 до 56), дачи взяток (с 121 до 113), посредничеств во взяточничестве (с 10 до 4).

Коррупционные проявления отмечались во всех основных видах экономической деятельности, в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, строительстве, в сферах предоставления услуг потребителям, государственного управления, здравоохранения. В прошлом году установлено 701 (724) лицо, совершившее коррупционные преступления.

Анализ выявленных коррупционных преступлений показал, что наиболее распространенными способами их совершения являются использование государственных средств для личных нужд, необоснованное списание материальных ценностей, занижение их стоимости при отчуждении близким родственникам или ввиду получения материального вознаграждения, предоставление необоснованных льгот и преимуществ материального характера для организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Высокий уровень коррупционных рисков сохраняется при распоряжении государственной собственностью и имуществом государственных организаций (при осуществлении государственных закупок, закупок за счет собственных средств, выполнении государственных программ), выделении земельных участков под жилищное строительство, расходовании бюджетных средств, осуществлении экспортных поставок товаров (возникновении в связи с этим просроченной дебиторской задолженности).

Наибольший ущерб причинен в результате хищений, превышений или злоупотреблений служебными полномочиями при заключении и исполнении договоров поставки, в том числе по сделкам с зарубежными компаниями.

Установлены многочисленные факты совершения должностными лицами действий, являющихся в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией коррупционными правонарушениями или правонарушениями, создающими условия для коррупции.

В 2016 году прокурорами выявлено 1 996 правонарушений в сфере борьбы с коррупцией, среди которых нарушения антикоррупционных ограничений, правонарушения, создающие условия для коррупции, коррупционные правонарушения, правонарушения, связанные с декларированием доходов и имущества. По-прежнему должностными лицами государственных органов и организаций допускаются факты хищений товарно-материальных ценностей, привлечения работников и использования техники предприятий, служебного транспорта в личных целях и т. д.

По результатам проведенных проверок внесено 3 039 (2 443) актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 2 102 (2 092) лица, из них 42 (44) – освобождены от занимаемой должности, к административной – 429 (380), материальной – 341 (422) физическое и 29 (19) юридических лиц, по требованию прокуроров возмещен вред на сумму 3 031 млн неденоминированных рублей.

В связи с проводимыми в республике социально-экономическими преобразованиями, в том числе в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 2020 годы, прогнозируется усиление мотивации отдельных категорий должностных лиц к совершению коррупционных преступлений, усиление коррупционных рисков в сферах выделения бюджетного финансирования и государственной поддержки организациям; распоряжения государственным имуществом; акционирования государственных предприятий; использования средств инновационных фондов субъектами хозяйствования; выделения земельных участков и иных преференций инвесторам.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь отмечает, что в соответствии со ст. 9, 43 Закона о борьбе с коррупцией, ст. 41 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» руководители государственных органов и иных организаций обязаны принимать меры, направленные на борьбу с коррупцией; привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство; информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах совершения подчиненными правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений.

Вместе с тем приведенные сведения свидетельствуют о недостаточном уровне профилактической работы по недопущению проявлений коррупции в деятельности должностных лиц органов государственного управления, исполкомов, подчиненных организаций, недостатках в работе контрольно-ревизионных и кадровых служб, указывают на упущения в работе по подбору и расстановке кадров.

Деятельность по профилактике коррупции указанными субъектами в ряде случаев осуществляется бессистемно, работа по выявлению фактов коррупции в государственных органах, организациях в ряде случаев должным образом не налажена, принципиальная оценка действиям должностных лиц нередко не дается, информирование правоохранительных органов о соответствующих правонарушениях осуществляется не во всех случаях.

Исходя из требований Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 года № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», а также во исполнение поручений Главы государства, данных 10 марта 2017 года на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем, Генеральной прокуратурой предложено Совету Министров, облисполкомам, Минскому горисполкому активизировать работу по профилактике правонарушений в сфере борьбы с коррупцией.

В частности, предложено принять комплекс скоординированных мер, направленных на организацию и осуществление эффективного контроля за соответствием требованиям законодательства деятельности органов государственного управления, исполкомов, подчиненных организаций; разработать действенную систему мер по предотвращению нарушений законодательства о борьбе с коррупцией и причинения вреда.

Путем принятия мер борьбы с коррупцией, предусмотренных ст. 5 Закона о борьбе с коррупцией, а также использования всех имеющихся полномочий добиваться соблюдения должностными лицами требований антикоррупционного законодательства о предупреждении коррупционных проявлений.

Каждый случай совершения коррупционного преступления подвергать детальному анализу в организации, в которой работает виновное лицо, с последующим принятием мер по недопущению подобного впредь.

Принимать исчерпывающие меры воздействия (вплоть до освобождения от занимаемой должности) к руководителям, не осуществляющим надлежащую деятельность по противодействию коррупции, вследствие чего подчиненными были совершены коррупционные правонарушения.

При принятии кадровых решений оценивать работу государственных должностных лиц не только по основным показателям экономической деятельности, но и с учетом подверженности коррупции возглавляемых ими организаций (курируемых сфер деятельности), эффективности принимаемых мер.

Исключить факты формализма в работе комиссий по борьбе с коррупцией. Организовать их работу в строгом соответствии с требованиями Закона о борьбе с коррупцией и Типового положения о комиссии по противодействию коррупции.

Согласно ст. 43 Закона о борьбе с коррупцией в течение десяти дней с момента выявления правонарушения информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах коррупции.

Исполнение предложений, изложенных в письме, взято Генеральной прокуратурой на контроль.