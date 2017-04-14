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Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 14 апреля 2017

АА

Обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов.

Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами

Как сообщает пресс-служба УСК по Минской области, Несвижским районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Шкода Светланы Николаевны.

46-летняя жительница Несвижа подозревается в том, что путем обмана завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов.

По данным следствия, противоправная деятельность подозреваемой совершалась в течение продолжительного времени, начиная с 2007 года. В тот период она являлась индивидуальным предпринимателем и, пользуясь доверчивостью знакомых предпринимателей, брала товар якобы для последующей его реализации, обещая вернуть деньги.

В качестве других предлогов взять в долг денежные средства женщина называла развитие бизнеса, дорогостоящие покупки, в том числе автомобили. Она писала кредиторам расписки, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Следствие располагает данными о десяти фактах мошеннических деяний. Имеются сведения о том, что потерпевших может быть значительно больше, в том числе из других регионов.

Граждане, пострадавшие от противоправных деяний Шкода С.В., могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону: 8(01770) 5-92-64, 8(029) 389-79-46.

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