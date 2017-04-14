Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами

Как сообщает пресс-служба УСК по Минской области, Несвижским районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Шкода Светланы Николаевны.

46-летняя жительница Несвижа подозревается в том, что путем обмана завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов.

По данным следствия, противоправная деятельность подозреваемой совершалась в течение продолжительного времени, начиная с 2007 года. В тот период она являлась индивидуальным предпринимателем и, пользуясь доверчивостью знакомых предпринимателей, брала товар якобы для последующей его реализации, обещая вернуть деньги.

В качестве других предлогов взять в долг денежные средства женщина называла развитие бизнеса, дорогостоящие покупки, в том числе автомобили. Она писала кредиторам расписки, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Следствие располагает данными о десяти фактах мошеннических деяний. Имеются сведения о том, что потерпевших может быть значительно больше, в том числе из других регионов.

Граждане, пострадавшие от противоправных деяний Шкода С.В., могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону: 8(01770) 5-92-64, 8(029) 389-79-46.