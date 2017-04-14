Прокуроры проверили предприятия на предмет наличия фактов нарушения трудовой дисциплины

Были установлены факты нахождения сотрудников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, факты несчастных случаев на производстве по причине нарушения техники безопасности

Как сообщает пресс служба Генеральной прокуратуры, при осуществлении надзора за исполнением требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (далее – Директива №1) в 2016 году горрайпрокурорами области установлены факты нарушений трудовой дисциплины, законодательства об охране труда, о пожарной безопасности.

Прокуратурой Слуцкого района выявлены случаи ненадлежащего обеспечения безопасных условий труда, непринятия необходимых мер по предупреждению производственного травматизма и сохранности собственности на отдельных предприятиях района.

Так, в ходе проверки ОАО «Слуцкий льнозавод» установлено, что в результате допущенных старшим контрольным мастером нарушений правил охраны труда и техники безопасности работнику завода по неосторожности были причинены тяжкие телесные повреждения. Кроме того, на указанном предприятии не на должном уровне организована работа по предупреждению пьянства на рабочих местах.

Несоблюдение потерпевшим требований по охране труда стало причиной несчастного случая на производстве со смертельным исходом в период уборочной кампании на территории Молодечненского района.

Факты нарушения правил пожарной безопасности установлены прокуратурой Любанского района в ОАО «Отрадное-агро» и ОАО «Речень».

Имели место случаи нахождения работников некоторых сельскохозяйственных предприятий на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения (Клецкий, Любанский, Несвижский и Солигорский районы).

В ходе проверок соблюдения требований Директивы № 1 прокуратурой Минской области в отдельных организациях области установлены факты начисления и выплаты заработной платы работникам за время их отсутствия на рабочих местах.

Например, начальник комбикормового цеха ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 3 дня находился за пределами Республики Беларусь. Вместе с тем, являясь руководителем подразделения предприятия, указал в табеле учета рабочего времени эти дни как рабочие, что стало основанием для необоснованного начисления и выплаты ему заработной платы.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Несвижского района в РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле».