Проблема с жильем будет решена

Сегодня одним из наиболее острых вопросов для любой семьи является жилье. Связано это с тем, что не всегда можно приобрести жилье в тот момент, когда оно требуется. Поэтому приходится прибегать к аренде квартиры.

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