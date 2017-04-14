Справедливы ли расчеты некоторых ЖКУ?

Геннадий КАЛЁНОВ, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости, о справедливости оплаты коммунальных услуг, расчет за которые ведется с учетом количества прописанных жильцов, а не квадратных метров.

Рассуждения Геннадия Калёнова на предмет справедливости расчетов некоторых жилищно-коммунальных услуг, были опубликованы на Портале коммунальной грамотности населения.

Страсти по жировке поутихли, но… это временно. Потому что не логично — я имею в виду принцип распределения расходов по «содержанию общего имущества совместного домовладения».

Как уже многим известно, в многоэтажном жилом доме стоимость этого самого общего имущества составляет около 95%, и только около 5% стоят все вместе взятые квартиры дома. Логично, что за расходы по содержанию покупки стоимостью 95% (общего имущества) должны платить именно те, кто ее купил. Но нет.

Действующее законодательство обязывает платить не собственника (кто купил квартиру (5% стоимости) и все остальное (95% стоимости), а жильцов квартиры. Всех, кто зарегистрирован по данному адресу.

А справедливо ли это?

Ниже — сравнение двух реальных столичных квартир. Разумеется, это не среднестатистическая «двухкомнатная квартира с тремя проживающими», но и первый пример, и второй взяты из статистической отчетности.

И что, это «социальная справедливость»? Нет, конечно! Когда относительно бедное домохозяйство платит за содержание «общего имущества» в 7 раз больше явно состоятельного домохозяйства, — это позор! Принцип распределения затрат «по зарегистрированным» неправомерен.

И вот что еще интересно. В случае задолженности иск будет предъявлен собственнику квартиры. Ни детям, ни жене, ни теще — только собственнику. Он купил квартиру и связанную с ней долю в общем имуществе. Так почему расходы начисляются на всех зарегистрированных в квартире? Они ведь не собственники.

Обычно начисление каких-либо расходов «по головам» производится в технически неразвитых странах, там, где нет приборов учета и расходы невозможно измерить. Но, дамы и господа, Беларусь — лидер среди бывших стран СССР по оснащению многоэтажек групповыми и индивидуальными приборами учета воды, электрической и тепловой энергии. Они есть, они работают! Так зачем делить площадь квартиры на 20, уменьшать до целого числа и умножать на тариф, утвержденный облисполкомом, если есть прибор учета фактического потребления энергии? Ведь если пользоваться общемировой системой учета, она легко перепроверяется. Фактические показатели умножаются на стоимость ресурса и на долю собственника в общем имуществе. И все. А инструкцию по начислению «по головам» на 29 страницах даже дочитать до конца среднестатистический человек без приема стимуляторов не сможет, не то что понять и перепроверить. Нереально!

Давайте перестанем усложнять, ведь вся эта цепочка («начисление — контроль — непонимание — недовольство») слишком затратна и никому не нужна. Если разобраться.