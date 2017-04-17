Вот так весна. На неделе – мокрый снег, местами до минус 11°С

Предстоящая неделя будет холодной: средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы, такой температурный режим характерен для середины марта.

Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.

Большую часть недели погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

18 апреля, во вторник, преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -1…-7°С, по северо-востоку -8…-10°С; днем +3…+8°С, в южных районах до +10°С.

19 апреля, в среду, преимущественно без осадков. Температура ночью 0…-7°С, по северо-востоку до -9°С; днем +3…+8°С.

В четверг, 20 апреля, без осадков. Температура ночью -2…-9°С, по северу в отдельных районах до -11°С; днем +3…+8, по западу до +10°С.

21 апреля, в пятницу, ночью без осадков, а утром к северо-западным районам страны подойдет атмосферный фронт, где и ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью -1…-8°С, по востоку при прояснениях до -10°С; днем +4…+10°С, по югу до +12°С.

В ближайщие выходные погоду будут формировать атмосферные фронты циклона над Скандинавией. Ожидается пасмурная с осадками погода. Ночные температуры немного повысятся, а дневные останутся в тех же пределах.

В субботу, 22 апреля, на большей части территории Беларуси кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью 0…+6°С, днем +4…+11°С.

23 апреля, в воскресенье, на большей части территории страны кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром слабый туман. Температура ночью -2..+4°С, днём +4…+11°С.

По предварительному прогнозу, более теплая погода прогнозируется в последней пятидневке апреля.