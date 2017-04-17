За сутки из-за непогоды были обесточены 180 населенных пунктов

За сутки из-за непогоды в Беларуси были обесточены 180 населенных пунктов. Большинство повреждений в электросетях устранялись за 1,5−2 часа.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на ГПО «Белэнерго».

«Всего за последние сутки, с 6.00 16 апреля по 6.00 17 апреля, было оперативно восстановлено электроснабжение порядка 180 населенных пунктов по всей республике (134 из которых с населением менее 50 человек). Непогода нарушила работу всего 38 линий 6−10 кВ», — рассказали на предприятии.

Большинство повреждений в распределительных сетях устранялось в среднем за 1,5−2 часа. При этом энергетики отметили, что при особо тяжелых погодных условиях и большом числе одновременных повреждений это время может увеличиваться.

В «Белэнерго» рассказали, что над восстановлением подачи электроэнергии работали порядка 100 человек и 44 единицы техники.

Напомним, 16 апреля во многих регионах Беларуси похолодало, выпал снег.