За сутки из-за непогоды были обесточены 180 населенных пунктов
Общество
17 апреля 2017
АА
За сутки из-за непогоды в Беларуси были обесточены 180 населенных пунктов. Большинство повреждений в электросетях устранялись за 1,5−2 часа.
фото: gismeteo.ua
Об этом сообщает tut.by со ссылкой на ГПО «Белэнерго».
«Всего за последние сутки, с 6.00 16 апреля по 6.00 17 апреля, было оперативно восстановлено электроснабжение порядка 180 населенных пунктов по всей республике (134 из которых с населением менее 50 человек). Непогода нарушила работу всего 38 линий 6−10 кВ», — рассказали на предприятии.
Большинство повреждений в распределительных сетях устранялось в среднем за 1,5−2 часа. При этом энергетики отметили, что при особо тяжелых погодных условиях и большом числе одновременных повреждений это время может увеличиваться.
В «Белэнерго» рассказали, что над восстановлением подачи электроэнергии работали порядка 100 человек и 44 единицы техники. Напомним, 16 апреля во многих регионах Беларуси похолодало, выпал снег.
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