За взятку задержан топ-менеджер Белкоопсоюза

Во вторник, 18 апреля, в Минске правоохранительными органами задержан первый зампред Белкоопсоюза Дмитрий Баранов.

Эту информацию TUT.BY подтвердили два не связанные друг с другом источника.

«Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела о коррупции в качестве подозреваемого привлечен один из руководителей Белкоопсоюза. Проводится расследование», — заявила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Речь идет о ст. 430 УК (Получение взятки).

Белкоопсоюз — крупный оператор торговли, его сеть насчитывает свыше 8 тыс. торговых объектов и 700 автомагазинов. В прошлом году активно освещались проблемы организации. За последние 5 лет доля потребкооперации в объеме розничного товарооборота торговли снизилась на 4 п.п. — до 7,1%.

У МАРТа, в частности, были вопросы к Белкоопсоюзу в части своевременности расчетов с поставщиками. По данным Белстата, розничный товарооборот организаций торговли потребительской кооперации в 2016 году составил 2,2 млрд рублей. Товарные запасы сложились на уровне 232,6 млн рублей, что равносильно 42 дням торговли.

Это не первое упоминание крупных чиновников Белкоопсоюза в громких делах. В 2015 году экс-глава Белкоопсоюза Сергей Сидько получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, штрафом в 500 базовых величин и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пять лет.

Сидько было предъявлено обвинение в получении взяток и злоупотреблении властью по ч. 3 ст. 430 и ч. 3 ст. 424 УК. Гособвинитель просил суд признать Сидько виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 430 УК (Неоднократное получение взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 424 УК.