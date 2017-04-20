МНС принимает предложения по совершенствованию своих электронных сервисов
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
20 апреля 2017
АА
Министерство по налогам и сборам объявило о сборе предложений по совершенствованию электронных сервисов "Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и "Личный кабинет физического лица".
Как сообщила пресс-служба МНС, Министерство по налогам и сборам на протяжении последних пяти лет активно и широко внедряет в свою работу информационные и электронные технологии.
Применяемые решения способствуют совершенствованию логистики взаимодействия с налогоплательщиками, выдвигая на первый план дистанционное взаимодействие, при котором плательщик может получить необходимые ему услуги из любой точки, в любое время суток.
Основными инструментами дистанционного взаимодействия с плательщиками является открытые электронные сервисы, а также два электронных сервиса «Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Личный кабинет физического лица», которые открывают его пользователям широкие возможности работы с информацией и юридически значимыми документами в области налогообложения.
С целью оценки эффективности и дальнейшего развития функциональных возможностей, предлагаемых электронных сервисов просим плательщиков высказать свои предложения и замечания в части совершенствования их работы, а также создания функций, которые пока не предусмотрены в них.
Изложенное в свободной форме письмо необходимо направить в МНС по электронному адресу: mns-press@nalog.gov.by с пометкой Сервисы. Предложения принимаются до 20 мая 2017 года.
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