В выходные в Беларуси опять дожди и мокрый снег

По данным службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в выходные в Беларуси опять ожидаются дожди и мокрый снег.

"На этой неделе скандинавский антициклон обусловил в Беларуси холодную, но преимущественно без осадков погоду. Температурный фон понизился и соответствует второй половине марта. Но антициклон отступает, и уже завтра днем погода начнет меняться, но на тепло в ближайшие дни пока рассчитывать не приходится", – сказала заместитель начальника службы Светлана Рыбакова.

В пятницу ночью будет в основном без осадков, а утром и днем по северо-западной части Беларуси, где скажется влияние смещающегося со стран Балтии атмосферного фронта, ожидаются осадки (дождь, возможен мокрый снег) и сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью при небольшой облачности понизится до 1-7 градусов мороза. Днем небо затянет облаками, и дневные максимумы составят 4-10 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 12 градусов, пишет БЕЛТА.

В субботу погоду в стране будут определять фронтальные разделы циклона, путь которого пройдет по северу Европы, ожидается некомфортная и ветреная погода. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, утром и днем по северо-западу с мокрым снегом. На большей части территории Беларуси ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем - 4-11 градусов тепла.

В воскресенье погоду будут определять атмосферные фронты и более прохладные воздушные массы. Ночью преимущественно в северо-восточных и юго-западных районах, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - не выше 3-10 градусов тепла.

В понедельник, 24 апреля, сохранится неустойчивая погода, ночью по северо-восточной части страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем в западных районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - 5-11 градусов тепла.

Во вторник на территорию Беларуси начнут перемещаться теплые влажные воздушные массы с юго-запада Европы, в северо-западных регионах страны скажется влияние атмосферных фронтов. Преимущественно в северо-западных районах пройдут дожди. Станет теплее: температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем повысится до 10-17 градусов тепла.