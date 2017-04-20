ОБЭП выявил расхитителей в лицее МВД

Специализированный лицей Министерства внутренних дел был создан по инициативе ведомства в 2015 году. Сегодня в нем обучаются 218 подростков, твердо избравших для себя в будущем путь защиты закона и справедливости, сообщила пресс-служба МВД.

В настоящее время лицей базируется в Острошицком городке Минского района, куда был передислоцирован из столицы на время ремонта основного здания. В детском оздоровительном лагере «Белые росы», где проживают и обучаются лицеисты, для этого созданы все необходимые условия. Для учащихся руководство старается сделать пребывание наиболее комфортным, в том числе заключая договоры со сторонними организациями на оказание различных услуг. Как оказалось, некоторые представители обслуживающего персонала поставили собственную корысть выше моральных устоев.

"Поступила оперативная информация о том, что учащимся лицея выдают продовольственный пай ниже положенной нормы, – рассказал начальник ОБЭП Минского РУВД Георгий Куликовский. – Мы не могли в это поверить, ведь в лицее обучаются и сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, и выходцы из многодетных семей. Воровать у них еду, по меньшей мере, аморально. Оставить информацию без внимания мы не могли. К сожалению, в результате оперативно-розыскных мероприятий сведения подтвердились, что и стало основанием для рейда по изобличению правонарушителей".

Так, утром 17 апреля вблизи детского лагеря «Белые росы» сотрудники ОБЭП Минского РУВД задержали 57-летнюю жительницу Логойска и 59-летнюю минчанку. Женщины работают поваром и посудомойкой согласно договору, заключенному лицеем МВД с УП «Комбинат школьного питания Партизанского района Минска».

При осмотре принадлежащих им пакетов оперативники нашли похищенные продукты питания: мясной фарш, сыр, сметану, сливочное и растительное масло, чай, майонез и фрукты.

После задержания подозреваемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. В их отношении составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.5 КоАП Беларуси (мелкое хищение). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 30 базовых величин либо административный арест.

Похищенные продукты возвращены в лицей.

Также в адрес работодателя женщин будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Это, в свою очередь, повлияет на решение о дальнейшем продлении или прекращении трудовых отношений.