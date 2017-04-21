Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу
Общество
21 апреля 2017
АА
Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать прежде всего 350 тысяч человек, которые неконкурентны на рынке труда и «не хотят работать».
фото: tut.by
Во время своего выступления Александр Лукашенко напомнил о своем поручении трудоустроить безработных до 1 мая, пишет TUT.BY.
Президент отметил, что сегодня работу людям предлагают прямо в исполкомах: «Не только на биржу труда какую-то непонятную, а в органы власти может обратиться (безработный. — Прим. TUT.BY). И я уверен: ему предложат работу. Предоставлена возможность участия во временных, сезонных работах, в том числе в составе трудовых бригад. Но надо привыкнуть к тому, что не работа должна идти за человеком, а люди должны идти за работой, как принято во всем мире».
Александр Лукашенко признал, что споры по поводу декрета № 3 не угасают до сих пор. Но в стране 350 тысяч человек, неконкурентных на рынке труда. «350 тысяч человек — что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю, — обратился он к депутатам. — Но 350 тысяч — это те, на которых клеймо нельзя поставить, простите за это слово. Они должны работать, потому что они создают огромную проблему прежде всего в правоохранительной системе. А вообще это 500 тысяч человек — это мы уже 150 тысяч по разным предлогам освободили от этого бремени работать. Поэтому проблема остается».
Президент отметил, что не стоит только «кивать на места, сбрасывая с себя ответственность» за то, как реализован декрет.
«Что будем делать дальше, как будем из этого выходить? Я хотел бы послушать парламентариев. Спасибо за то, что подключались депутаты, чтобы донести это до людей. Но сегодня задача другая — как будем действовать?».
По мнению Александра Лукашенко, если снова прописать, что человек, который не работает, должен внести какую-то сумму — снова можно натолкнуться на проблемы.
«Но вы ж понимаете, что 10 тысяч внесут эти деньги и забудут, а остальные до февраля или марта следующего года ни копейки не внесут. Они не пойдут работать, если их не заставить. А в феврале-марте им проще будет выйти на площади и кричать гвалтом, а еще подсунут там какую-то копейку за то, что ты вышел на улицу. Ведь так было», — сказал Лукашенко.
Лукашенко сослался на опыт советских времен в борьбе с безработицей и подытожил, что нужна новая концепция — заставить каждого работать. «Те 350 тысяч, которые должны работать, — они должны работать. Вот и вся философия», — подытожил президент.
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