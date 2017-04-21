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Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием

Общество

21 апреля 2017

АА

Александр Лукашенко сегодня обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием

фото: belta.by

Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, пишет БЕЛТА.

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.00. Телевизионную версию Послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.

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