Белорусским водителям не придется менять права для работы в России

Для получения права на работу в РФ водителями из Беларуси не нужно будет получать российские права.

Об этом 9 июня сообщил посол России в Беларуси Александр Суриков, передает БЕЛТА.

1 июня в России начал действовать закон, запрещающий работать профессиональными шоферами водителям с иностранными правами. Однако, как пояснил Суриков, осенью к закону примут поправки, согласно которым данный запрет не будет распространяться на водителей из стран Евразийского экономического союза.

Пока поправки не приняты, планируется принять соответствующий временный акт. Его подписание состоится на следующей неделе в Санкт-Петербурге на ближайшем заседании Совмина союзного государства, рассказал Суриков.