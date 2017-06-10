Национальный аэропорт прекращает наличные расчеты иностранной валютой с гражданами

Расчеты будут производиться за наличные белорусские рубли либо в безналичной форме банковскими карточками.

Об этом сообщается на сайте Национального аэропорта. Расчеты наличной валютой прекратятся с 10 июня.

Причиной такой меры стало прекращение выдачи Нацбанком новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты в расчетах с физическими лицами при оказании им услуг по перевозке авиационным транспортом и медицинских услуг.