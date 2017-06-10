Национальный аэропорт прекращает наличные расчеты иностранной валютой с гражданами
Общество
09 июня 2017
АА
Расчеты будут производиться за наличные белорусские рубли либо в безналичной форме банковскими карточками.
фото: Potrebitel.by
Об этом сообщается на сайте Национального аэропорта. Расчеты наличной валютой прекратятся с 10 июня.
Причиной такой меры стало прекращение выдачи Нацбанком новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты в расчетах с физическими лицами при оказании им услуг по перевозке авиационным транспортом и медицинских услуг.
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