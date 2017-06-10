Погода на выходные будет по-настоящему летней

В выходные ожидается теплая и комфортная погода. В отдельных районах республики возможны дожди, но они будут кратковременными.
фото: Finmatrix.ru
Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.
В субботу погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем в западных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +6…12°С, днем +20…26°С.
В Минске переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью +9…11°С, днем +22…24°С.
11 июня погоду в республике будет формировать малоактивный атмосферный фронт, который принесет в отдельные районы республики кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8…15°С, днем +19…25°С, по югу до +27°С.
В столице днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +11…13°С, днем +22…24°С.
В понедельник начнет поступать теплая и влажная воздушная масса с юго-запада Европы. На большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +9…14°С, днем +19…26°С, по юго-востоку до +28°С.
Температура воды в реках и водоемах составляет +15…20°С.
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