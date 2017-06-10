«Покупай и помогай!». Сеть «Соседи» продолжает благотворительную акцию
Общество
09 июня 2017
АА
Март 2017 года стал отправной точкой благотворительного проекта «Заботливые Соседи». Девиз акции: «Покупай и помогай!».
фото: News.tut.by
Для того чтобы помочь тем, кто действительно в этом нуждается, достаточно купить в любом магазине сети «Соседи» товар-партнер проекта «Заботливые Соседи» – 10% от продаж таких товаров будут перечислены на благотворительные проекты, сообщили в компании.
Партнерами проекта уже стали такие бренды, как Nestle, «20 копеек», Lipton, «Чистая линия» и многие другие. Активный отклик покупателей позволил только за март и апрель собрать 17 477 белорусских рублей, которые были перечислены на оплату лечения подопечных фонда МБОО «ЮниХелп» Ани Яскевич и Андрея Драпея.
В июне партнерами проекта стали «Квас Лидский» и питьевая вода AURA.
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