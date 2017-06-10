В состав Международного арбитражного суда впервые вошел адвокат из Беларуси

Международный арбитражный суд МТП является крупнейшим арбитражным учреждением мира, который с 1923 года рассматривает коммерческие споры между компаниями и предпринимателями, а также инвестиционные споры.

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, партнер адвокатского бюро "Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ" Александр Храпуцкий назначен членом Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты (МТП) (ICC International Court of Arbitration), сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Международный арбитражный суд МТП является крупнейшим арбитражным учреждением мира, который с 1923 года рассматривает коммерческие споры между компаниями и предпринимателями, а также инвестиционные споры. Репутация суда является исключительно высокой, крупнейшие игроки рынка доверяют ему рассматривать самые крупные споры, вытекающие из различных отраслей экономики.

Члены МАС МТП назначаются в личном качестве сроком на три года Всемирным советом МТП, который является высшим управляющим органом и состоит из руководителей крупнейших мировых компаний. В МТП входят более 6 млн организаций-членов, расположенных в более чем 100 странах.

Член Международного арбитражного суда из Беларуси назначен Международной торговой палатой впервые. "Назначение Александра Храпуцкого подтверждает компетенцию и профессионализм белорусских специалистов в области международного торгового права и их признание на мировом уровне", – отметила пресс-секретарь РКА.

