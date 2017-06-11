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Беларусь отправит «гуманитарку» в Украину

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 11 июня 2017

АА

Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину, сообщает МЧС.

Беларусь отправит «гуманитарку» в Украину

M.belta.by

Груз отправится из Минска в воскресенье, 11 июня.

 Гуманитарная помощь будет доставлена автомобильным транспортом белорусского МЧС в Киевский район и передана миссии международного Красного Креста в Украине. Груз состоит из  консервов, макаронных изделий, круп, моющих и гигиенических средств. Сумма гуманитарки составляет более 117 тыс. рублей.
 

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