Беларусь отправит «гуманитарку» в Украину
ЕЖЕДНЕВНИК, 11 июня 2017
Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину, сообщает МЧС.
M.belta.by
Груз отправится из Минска в воскресенье, 11 июня.
Гуманитарная помощь будет доставлена автомобильным транспортом белорусского МЧС в Киевский район и передана миссии международного Красного Креста в Украине. Груз состоит из консервов, макаронных изделий, круп, моющих и гигиенических средств. Сумма гуманитарки составляет более 117 тыс. рублей.
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